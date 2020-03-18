Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова

Любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму заведомо обречены на провал, заявила представитель российского МИД РФ Мария Захарова в своем заявлении о шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

"Попытки изолировать Крым продолжаются, однако следовать этому курсу нашим оппонентам становится все сложнее", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2019 году в Крыму и Севастополе с успехом состоялось более 70 значимых международных мероприятий. V Ялтинский международный экономический форум, превратившийся в эффективную площадку для демонстрации инвестиционных возможностей Крыма, собрал рекордное количество участников – 4,5 тысячи человек из 89 стран мира.