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Новости » Политика » Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова

Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова

Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова
Любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму заведомо обречены на провал, заявила представитель российского МИД РФ Мария Захарова в своем заявлении о шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

"Попытки изолировать Крым продолжаются, однако следовать этому курсу нашим оппонентам становится все сложнее", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2019 году в Крыму и Севастополе с успехом состоялось более 70 значимых международных мероприятий. V Ялтинский международный экономический форум, превратившийся в эффективную площадку для демонстрации инвестиционных возможностей Крыма, собрал рекордное количество участников – 4,5 тысячи человек из 89 стран мира.


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Добавлено: 18 мар 2020 в 12:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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