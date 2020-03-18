Пожилым людям рекомендовали реже ходить в магазины из-за коронавируса

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Роспотребнадзор посоветовал пожилым людям реже посещать общественные места, в том числе магазины, торговые центры, МФЦ и банки. Соответствующие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для людей старше 60 лет размещены на сайте надзорного органа 18 марта.

«Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно... Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) — не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом», — указано в тексте.

Также рекомендуется часто мыть руки и протирать влажными салфетками вещи, с которыми был контакт в общественном транспорте или на улице. Кроме того, необходимо ограничить общение с родственниками, которые недавно вернулись из-за границы и обнаружили у себя симптомы простуды.

В Роспотребнадзоре уточнили, что люди старше 60 лет находятся в зоне риска в связи с распространением коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан были заражены непосредственно на территории страны. Во всем мире коронавирусом инфицированы 198,1 тысячи человек, более 7,9 тысячи умерли, а 81,9 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.