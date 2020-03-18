Правительство Британии предложило досрочно освободить из тюрем сотни преступников

В Великобритании правительство предложило досрочно освободить сотни заключённых, чтобы облегчить переполненность тюрем.

В соответствии с оценками, приведенными Министерством юстиции, в любое время в рамках комендантского часа для дома и содержания под стражей (HDC) могут быть освобождены до 600 заключенных.

Программа (HDC) была введена в 1999 году как управляемый переход из тюрьмы в общество — это означает, что преступник освобождается за 4 месяца до окончания своего срока.

Заключенные могут быть освобождены досрочно, н при этом должны использовать электронные браслеты и соблюдать комендантский час.

В настоящий момент министры хотят продлить максимальный срок досрочного выпуска HDC в Англии и Уэльсе до 6 месяцев.

По данным МВД, на 13 марта 2020 года в тюрьме находилось 83 917 человек, из которых 2718 - по схеме HDC.

Правительство утверждает, что предложение о досрочном освобождении преступников не связаны с пандемией коронавируса, и должны быть одобрены депутатами.

Программа досрочного освобождения HDC Британии доступна только для заключенных, отбывающих короткие сроки лишения свободы на срок от трех месяцев до четырех лет, и недоступна для лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, террористов или иностранцев, которым грозит депортация, поясняет издание LBС.