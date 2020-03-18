Предположение о сроке борьбы мира с коронавирусом объяснили

Лотар ВилерФото: Michele Tantussi / Reuters

Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер объяснил, почему СМИ неправильно интерпретировали его заявление о сроке борьбы мира с коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью для РИА Новости.

По его словам, речь шла о том, как долго коронавирус может распространяться по планете, а не о сроке карантинных мер. «Что я хотел сказать: пандемии развиваются всегда волнами, эта тоже. Может пройти два года, пока основная часть населения пройдет через [заражение]», — подчеркнул Вилер. Он отметил, что большая часть людей получит иммунитет от вируса, и пандемия будет остановлена.

Президент немецкого института добавил, что вакцина может появиться к началу 2021 года. Он также выразил надежду, что это случится раньше.

Вилер добавил, что сейчас в Германии предпринимаются обширные противовирусные меры. По его мнению, они не могут сохраняться долгосрочно, а «представляют собой экстремальный случай».

Ранее он заявил, что распространение вируса может длиться годами. Несмотря на это, появление вакцины или любое другое вмешательство в ход болезни он посчитал полезным и позволяющим ограничить ее распространение.

По последним данным, в Германии заражено более 9,8 тысячи человек, а во всем мире — более 201 тысячи. 8 тысяч погибли, еще 82 тысячи вылечились.