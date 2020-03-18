При какой температуре воздуха коронавирус не передается, сообщили китайские ученые

Китайские ученые заявляют о пиковой активности передачи коронавируса в стране с 20 января по 4 февраля. За это время были проведены массовые первоначальные исследования, которые дали ответ на вопрос – при какой температуре коронавирус не передается.

Таким образом, оптимальными условия для передачи коронавируса являются температура от 5 до 8,72 градуса тепла и влажность 35–50 процентов, пишет газета Известия, ссылаясь на китайский университет Сунь Ятсена в Чжуншанье.

За время исследования были проверены более 25 тысяч человек, учтены условия карантина, инкубационный период COVID-19 и место положение пациентов. При повышении окружающей температуры выше 8,72 градуса интенсивность передачи коронавируса падала. При 30 градусах скорость инфекционного распространения равна нулю.