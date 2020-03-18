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Новости » Шоу-бизнес » Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци отменили свадебный прием в Букингемском дворце из-за коронавируса

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци отменили свадебный прием в Букингемском дворце из-за коронавируса

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци отменили свадебный прием в Букингемском дворце из-за коронавируса

Коронавирус продолжает рушить планы: одни из-за него отменяют поездки и отпускные путешествия, а другие — свадьбы. 31-летняя принцесса Беатрис Йоркская и ее жених, 36-летний итальянский бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци, передумали устраивать свадебный прием в саду Букингемского дворца 29 мая.

Насчет бракосочетания в этот день они еще не решили: выбирают между переносом свадьбы и камерной церемонией в кругу самых близких родственников и друзей.

Принцесса Беатрис и мистер Мапелли-Моцци очень хотят пожениться, но в то же время осознают необходимость избегать любых ненужных рисков в сложившихся обстоятельствах. Пара учла рекомендации правительства Великобритании и пересмотрела свои планы на 29 мая. Особое внимание уделила рекомендациям, касающимся пожилых граждан и мест большого скопления людей. Запланированный ранее прием в саду Букингемского дворца не состоится. Сейчас пара думает над тем, чтобы устроить свадебную церемонию в небольшом кругу родственников и друзей, — заявил официальный представитель королевской семьи.


Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

О помолвке внучки королевы Елизаветы II стало известно в сентябре 2019 года. Церковную часть бракосочетания принцесса Беатрис и ее жених планировали устроить в часовне Сент-Джеймсского дворца, а прием для гостей — на территории Букингемского дворца. 



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Добавлено: 18 мар 2020 в 22:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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