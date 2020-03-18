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Новости » Общество » Продуктовые склады в Подмосковье перешли на круглосуточный режим работы

Продуктовые склады в Подмосковье перешли на круглосуточный режим работы

Продуктовые склады в Подмосковье перешли на круглосуточный режим работы

В Московской области склады перешли на круглосуточный режим, чтобы в связи с увеличившимся спросом обеспечить бесперебойную поставку продуктов. Об этом сообщает телеканал «360».

«Склад полный, весь ассортимент товаров присутствует в полном объеме. Как нам рассказали сотрудники склада, очень серьезно увеличился объём. Поэтому они сейчас работают в круглосуточном режиме», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин во время инспекции на распределительный склад в Пушкинском городском округе.

Чиновник заверил, что у граждан нет повода переживать из-за возможного недостатка продуктов в магазинах. «Нет проблемы с точки зрения приобретения продуктов в магазине. Не нужно создавать ажиотаж. Сегодня все торговые сети работают в режиме 24 на семь», — констатировал он.


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Добавлено: 18 мар 2020 в 19:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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