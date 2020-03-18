Путин о всероссийском голосовании: на первом плане остаются жизнь и здоровье граждан

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что граждане страны поддержат поправки к Конституции на всероссийском голосовании 22 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Эти дополнения востребованы, я очень рассчитываю, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения", — подчеркнул Путин на встрече с представителями общественности в Севастополе.

Он также отметил, что не исключает переноса дня голосования в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Российский лидер добавил, что на первом плане всегда будет жизнь и здоровье граждан.

Ранее президент подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам в основной закон 22 апреля 2020 года.