Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщили Кремле.

"Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", - отмечается в тексте указа главы государства.