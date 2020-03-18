Путин: Революция 1917 года была прологом к государственной трагедии

Октябрьская революция 1917 года была прологом к огромной государственной трагедии, последствия которой нужно преодолеть. Об этом сегодня, 18 марта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«Октябрьская революция без всяких сомнений — это крупнейшее событие мировой истории, это было прологом к огромной внутригосударственной трагедии, в результате которой погибли миллионы людей, — сказал он, отметив необходимость преодолеть эти последствия. — Если мы хотим иметь будущее, мы должны знать свое прошлое, и это прошлое не должно нас делить, несмотря на разницу подходов в оценках того, что происходит сегодня, и на разницу мнений о том, как нужно развивать страну, какими путями двигаться».

Как сообщало ИА Newstes , Владимир Путин и ранее высказывал свое критическое отношение к основоположникам Советского государства и лично к Владимиру Ленину. В частности, в декабре 2019 года он сказал, что Ленин был скорее не госдеятель, а революционер, и заложил массу проблем, разделив территорию Российской империи по национальному признаку, причем так, что новые границы не соответствовали территориям традиционного расселения народов.

«Исконно русские территории, все Причерноморье, западные земли отдали Украине. Якобы пролетариата там было мало, для выравнивания процентного соотношения с крестьянством. Это странное решение, но оно состоялось… И сейчас это все наследие ленинского госстроительства. Они (большевики. — ИА Newstes) связали будущее страны со своей политпартией. Как только партия затрещала, начала рассыпаться и страна», — напомнил Путин.