Путин выступил против «шпиономании» в отношениях между странами

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя выразил надежду, что «шпиономания» и взаимная высылка дипломатов не станут распространенной практикой в отношениях с другими странами, сообщает в среду ТАСС.

«Мы наблюдаем у некоторых наших партнеров «шпиономанию», когда без всякого объяснения начинают высылать наших дипломатов — не по одному, а целыми коллективами. Мы отвечаем зеркально, как правило, но ничего хорошего для развития международных отношений это не сулит. Надеемся, что это не будет массовой практикой», — сказал он.

24 января Болгария выслала двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже. МИД России ответил на этот шаг зеркально, объявив персонами нон грата заместителя болгарского консула Николая Караниколова и первого секретаря посольства Красимира Димитрова.