РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд

Во время переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК.

Как сообщили изданию три источника, знакомые с ходом переговоров, в 31-й "дорожной карте" по интеграции предполагается создание единого эмиссионного центра, подразумевающего введение единой валюты, счетной палаты и суда Союзного государства, единого таможенного органа, единого органа по учету собственности, налогового и антимонопольного органов, а также регуляторов в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.