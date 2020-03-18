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Новости » Экономика » Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары

Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары

Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары
Российские ритейлеры с вечера вторника отмечают снижение ажиотажного спроса граждан, который возник на фоне коронавируса, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков.


"Мы вчера вечером и сегодня утром фиксируем постепенное затухание этого ажиотажного спроса. Это значит, что население начинает более рационально относиться", - сказал Беляков в эфире телеканала "Россия 24".

Он указал, что ажиотаж создается из-за отсутствия информации у граждан. "Мы такую информацию даем. Вчера все федеральные каналы дали информацию, сегодня мы этому вопросу уделяем время, чтобы объяснить гражданам, что нет проблем с запасом продовольствия, нет проблем с завозом этого продовольствия в сети", - добавил глава ассоциации.


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Добавлено: 18 мар 2020 в 12:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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