Ростовские автобусы дезинфицируют "холодным туманом"

Предприятия и организации транспортной отрасли Ростовской области проводят комплекс профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавируса.

Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, закупили спецсредства для дезинфекции салонов транспортных средств. По информации, размещенной на официальном сайте правительства Ростовской области, перед выходом на рейс салоны автобусов обрабатываются дезинфицирующими растворами. В качестве дополнительной меры используются также генераторы "холодного тумана". Особое внимание уделяется поручням.

Усилен контроль за состоянием здоровья водителей. Все, у кого обнаруживаются симптомы заболевания, снимаются с рейсов.

Глава минтранса Ростовской области Андрей Иванов подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для предупреждения проникновения коронавируса в Ростов и Ростовскую область.

По данным на утро 18 марта в Ростовской области не зафиксировано подтвержденных случаев заболевания коронавирусом СOVID-19.

В начале этого месяца портал Южный Федеральный сообщал о том, что