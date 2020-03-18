РПЦ в Киргизии отменила богослужения из-за коронавируса

Православная церковь в Киргизии отменила службы из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в среду в отделе по связям с общественностью киргизстанской епархии.

"Глава бишкекской и киргизстанской епархии епископ Даниил отменил все богослужения", - заявил представитель епархии.

Ранее из-за коронавируса духовное управление мусульман Киргизии отменило пятничные намазы (молитвы) во всех мечетях. При этом, как сообщается, мечети и церкви закрываться не будут.

В среду в Киргизии объявили о выявлении первых случаев коронавируса. Заражение подтвердилось у троих жителей Сузакского района Джалал-Абадской области.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.