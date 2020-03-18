Сергей Лазарев отреагировал на отмену «Евровидения»

Сергей ЛазаревФото: Globallookpress.com

Российский певец Сергей Лазарев в Instagram-stories отреагировал на отмену «Евровидения» из-за пандемии коронавируса.

Артист заявил, что шокирован этим событием. По его словам, он надеялся, что организаторы фестиваля придумают, как решить вопрос, и, например, решат провести конкурс без зрителей. «Конечно, аудитория на арене важна для эмоций, но большинство смотрит "Евровидение" именно по телевизору. Тем не менее, сегодня решили конкурс отменить в этом году», — отметил исполнитель.

Лазарев призвал своих подписчиков следить за здоровьем, не отчаиваться и собрать позитивную энергетику в кулак. Он заявил, что «впереди нас ждет еще очень много всего интересного».

В начале марта Лазарев, дважды представлявший Россию на «Евровидении», прокомментировал новость об отправке рейв-группы Little Big на этот музыкальный конкурс. «Думаю, они отлично зажгут, так как все их творчество сделано драйвово и с юмором», — сказал он.

Об отмене Евровидения стало известно ранее в среду. В обращении Европейского вещательного союза, организаторов мероприятия, говорилось, что распространение коронавируса по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Организаторы подчеркнули, что рассматривали различные варианты проведения конкурса, однако его решили отложить до 2021 года.