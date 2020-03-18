Сергей Мезенцев: «После эфира у Дудя все прокляты»

Блогер оказался в числе героев выпуска «вДудь», посвященного созданию «Реутов ТВ». Сергей признается, что неохотно соглашался на приглашение журналиста, ведь, по его мнению, зрители чересчур критично относятся к гостям шоу.

Сергей Мезенцев стал известным благодаря комедийной программе «Реутов ТВ». Проект оказался настолько популярным, что обрел культовый статус, а «вДудь» даже посвятил ему целый выпуск. Впрочем, 37-летний блогер поначалу скептически отнесся к приглашению Юрия.

«Ходить к нему нет никакого смысла, — уверен Сергей. — Он большой молодец, но из-за того, что к нему приковано огромное внимание, каждое твое слово рассматривается под миллиметром, и ты всегда уходишь оттуда с имиджевыми потерями, микроскандалом. В последнее время те, кто у него бывает, чуть-чуть прокляты, и потом у них что-то не ладится. Я это давно понял и не пошел бы, если бы он не вспомнил о «Реутов ТВ», которое я люблю».





Он также отметил, что проклятие коснулось и его. Ведь Дудь затронул тему закрытия проекта, которое произошло после ухода Мезенцева. Оказалось, участники «Реутов ТВ» не смогли расстаться на дружеской ноте, и между ними до сих пор весьма натянутые отношения. «Как ни крути, там была сделана ставка на противостояние, где я главный злодей. То есть был коллектив из трех людей, и тут один заявил: «Я вас бросаю», — говорил блогер в YouTube-шоу «Ходят слухи».

Сергей признался, что формат шоу Юрия ему не импонирует. Сейчас в Интернете, он считает, слишком много интервьюеров, которые пытаются повторить успех Дудя, а значит, зрителям скоро наскучит подобный подход.

«Я Дудю сказал, что все эти допросы, особенно когда человек сидит с внешностью фашиста, немного надоели. Все делают так, — уверен он. — Я за беседу, подкасты. Это совершенно другая материя, где можно попытаться поговорить с собеседником, не уличать, а нормально поговорить. Юра большой профессионал. Он подобрал флаг хорошей журналистики. У него классная команда, он делает офигенные сюжеты, но это все-таки допросы».

Мезенцев критично относится и к остальным блогерам. Так, например, он не понимает, почему Ида Галич поддерживает прежний образ, несмотря на резкую перемену в жизни. «Нас позвали на проект на ТНТ. И приходит абсолютно народного вида баба Ида Галич. Талантливая, пипец. Она же кавэнщица. Мозги золотые, простая-простая. Прошло два года — теперь она леди на брендах, у нее все классно и это хорошо. Люди должны меняться, но она продолжает продавать себя-простушку, и я в это уже не верю», — признался ведущий.

Фото: Instagram, кадры из YouTube-шоу «вДудь»