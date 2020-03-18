Шнуров написал стихи о росте цен на бензин и призыве Путина не покупать продукты

Сергей ШнуровФото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение росту цен на бензин и призыву президента России Владимира Путина не закупаться продуктами впрок. Свое произведение артист выложил в Instagram.

Музыкант упомянул цены на бензин и то, что Путин удивился их росту.

Заправляясь на Лукойл,

Удивился я цене.

Но начальник успокоил.

Все подорожает? Не!

Далее Шнуров прокомментировал слова президента о том, что россиянам не следует тратить деньги на закупку продуктов впрок, поскольку ситуация с их поставками — «надежная».

Льются словеса в нектаре,

Укрепляя нашу рать.

Макарон хотел затарить,

Но теперь не буду брать.

Нет сомнений, и в помине,

Чтоб в кладовку что-то класть.

Никогда народ не кинет,

Наша избранная власть.

Артист предположил, что наученный горьким опытом российский народ должен действовать от противного.

Громче песни, выше знамя,

С заявлением в связи.

Наизусть урок мы знаем.

Побежали в магазин!

17 марта сообщалось, что Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим». В марте музыкант также высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию, написал матерное стихотворение про Навального и посвятил произведение отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина.