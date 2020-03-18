Шнуров рассказал о планах на депутатство и своем ценнике

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал матерное стихотворение, в котором сравнил себя со скончавшимся народным артистом СССР и депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» Иосифом Кобзоном. Произведением исполнитель поделился в Instagram.

Артист рассказал о планах на депутатство — пообещал перестать ругаться матом, поменять свой песенный репертуар, начав исполнять патриотичные песни, и перестать «употреблять».

Я разучусь ругаться матом

И примирюсь, как мирный атом.

Когда я стану депутатом,

Другие песни запою.

Романсы, вальсы о природе,

О родине и о народе,

И песни о прекрасном вроде,

В программочку войдут мою.

Музыкант также рассказал, что, как и Кобзон, будет выходить «на ту же сцену», но за другой ценник.

Я голосом спугну ненастье,

Когда сойдусь в экстазе с властью,

И снова я скажу вам, — здрасьте.

Как собирательный Кобзон,

Я выйду к вам на ту же сцену,

Но только за другую цену,

И в пояс поклонюсь в конце, ну

Есть же в этом всем резон.

В конце стихотворения артист задумался, стоит ли ему действительно менять свое поведение и оказываться под чьим-либо контролем.

Употреблять ***** [черт подери] точно брошу.

Избранника попру я ношу.

И стану вмиг для всех хорошим.

Меня Иосиф назовут.

Но сам с собой за стопкой чая,

О юности былой скучая,

Вопрос задам себе случайно, —

Зачем волкам носить хомут?

Ранее в марте музыкант также высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию, написал матерное стихотворение про Алексея Навального, посвятил произведение отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина и в стихах прокомментировал призыв главы государства не закупаться продуктами впрок.