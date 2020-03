"Сочтем, что победили Little Big": Эрнст прокомментировал отмену "Евровидения-2020"

Сегодня организаторы "Евровидения-2020" официально объявили об отмене международного песенного конкурса в Роттердаме. Генеральный директор "Первого канала" прокомментировал решение Европейской вещательной корпорации, сообщает Super.

От России на международный песенный конкурс должна поехать группа Little Big, которая ранее представила для "Евровидения" новую песню "Uno". Клип на эту песню за несколько дней набрал на Youtube 33 миллиона просмотров.



"Мы сожалеем от отмене "Евровидения". Для себя сочтем, что в 2020 году по результатам просмотров на официальном Ютуб-канале конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big", - заявил Константин Эрнст.



Напомним, заявление Европейской вещательной корпорации об отмене "Евровидения-2020" опубликовано в официальном твиттер-аккаунте конкурса.



"С глубоким сожалением заявляем об отмене песенного конкурса "Евровидение" в Роттердаме. В последние недели мы изучили множество альтернативных вариантов, позволяющих провести мероприятие. Однако из-за неопределенности в связи с распространением коронавируса по всей Европе и ограничительных мер, принятых участвующими в "Евровидении" государствами, Европейская вещательная корпорация приняла непростое решение, что мероприятие невозможно провести так, как это было запланировано", - говорится в сообщении.

Песенный конкурс "Евровидение" должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы на прошлогоднем конкурсе поп-исполнителя Дункана Лоуренса.



An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF

