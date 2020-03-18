США расширили санкции против Ирана на фоне ракетных ударов в Ираке

Госдепартамент США ввёл сегодня, 18 марта, санкции в отношении девяти юридических и трех физических лиц, причастных к деятельности, которая «может создавать условия для насильственного поведения иранского режима».

Действия этих лиц обеспечивают Тегеран доходом, который он «может использовать для финансирования террора и иной дестабилизирующей деятельности, такой как недавние ракетные атаки на силы коалиции на военной базе „Таджи“ в Ираке», говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе полагают, что новые санкции «лишат (иранский) режим доходов от нефтехимической промышленности и усилят его экономическую и дипломатическую изоляцию». Соединённые Штаты продолжат обеспечивать полное соблюдение санкций в отношении Исламской Республики Иран, подчёркивается в документе.

Среди попавших под ограничительные меры США юридических лиц — компании из Южной Африки и Китая.

Как сообщало ИА Newstes, президент Ирана Хасан Роухани заявил 18 марта, что Исламская Республика «уже ответила и ещё будет отвечать» на убийство Соединёнными Штатами в начале этого года генерала Касема Солеймани. Выступление главы иранского правительства (посты президента и премьер-министра в ИРИ совмещены) транслировалось в прямом эфире государственного телевидения. «Американцы убили нашего великого полководца. Мы отреагировали на этот террористический акт и ответим на него ещё», — сказал Роухани.

Заявление президента Ирана было сделано на фоне очередной эскалации в Ближневосточном регионе после серии ракетных ударов в этом месяце по базам на территории Ирака, где дислоцированы американские военнослужащие. Официальные лица США ранее назвали Иран и поддерживаемые им военизированные шиитские формирования ответственными за нападения, в результате которых погибли и были ранены до 10 военных возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции по борьбе с террористической группировкой ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России).