Татьяна Абрамова: «Я стала обреченной женой номер два»

Вот уже шесть лет Татьяна Абрамова замужем за актером Юрием Беляевым. За плечами у 45-летней актрисы неудавшийся брак с оператором Сергеем Кулишенко, в котором появились сыновья Иван и Саша, а также многочисленные романы. Звезда не отрицает: она всегда пользовалась популярностью у мужчин.

В новом выпуске программы «Секрет на миллион» канала НТВ Абрамова расскажет, кто предлагал ей деньги за секс, а также раскается в страшных ошибках. «Вот тебе миллион долларов, пойдем в койку», — такое предложение однажды получила Татьяна.

По словам артистки, иногда ей даже приходилось жить на деньги обеспеченных поклонников. Так, Абрамова закрутила с одним из влиятельных деятелей шоу-бизнеса, но в какой-то момент отношения изжили себя и распались. «Я стала «номер два» обреченная жена потом», — поделилась актриса.

Также в программе Абрамова расскажет о самом сокровенном — диагнозе, который поставили дорогому ей человеку, а также о том, как и сколько лет она боролась за его жизнь, не разрешая себе плакать и отчаиваться.

В студии появится и муж Абрамовой — Юрий Беляев. Их брак уже прошел проверку на прочность, но поначалу семья актера приняла женщину в штыки. «Мне наплевать на твою эту Татьяну», — процитировала Абрамова одного из близких мужа.

Беляев старше Абрамовой на 27 лет, но ее это ничуть не смущает. Когда они познакомились, актер даже не знал, что Таня связана с миром кино и театра.

«Я увидел в ней не человека и не артистку. Я увидел, как начиналась гроза, и в это время шла Таня с коллегой. По ее кучеряшкам стекала вода, а у меня был зонтик. Потом рука сама подсунула ей зонт, а я подстроился», — ранее делился Беляев.

72-летний артист постепенно нашел подход и к сыновьям Татьяны. «Мой младший сын нормально принял Юру, а вот со старшим были проблемы. Постепенно они оба привыкли к тому, что мы вместе, и сейчас вся семья прекрасно общается», — рассказывала актриса.

Абрамова не против родить бы и дочку от Юрия Викторовича, но не торопит события. Идея суррогатного материнства ей не очень нравится. «Но все же нужно благодарить Бога, если ты уже имеешь детей. Потому что суррогатное материнство — не игрушки. Как-никак ребенок — это человеческая жизнь!» — отмечает звезда.

Фото: Legion-Media, Иванов Сергей/PhotoXPress.ru, кадр из программы «Секрет на миллион» канала НТВ