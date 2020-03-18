Трубоукладчик «Газпрома» путает следы на пути в Балтийское море

Трубоукладчик, способный достроить «Северный поток — 2», сменил маршрут следования в Балтийское море. Судно пойдет альтернативным путем.

По данным навигационного портала Vesselfinder, трубоукладчик «Академик Черский» сменил маршрут и в Европу придет не через Суэцкий пролив, а обогнет Африку на пути в Балтийское море. Сейчас судно указывает уже следующей точкой не Суэцкий канал, а Мапуту, столицу Мозамбика. Туда «Академик Черский» планирует прибыть 23 марта и уже находится у берегов острова Мадагаскар.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Судя по изменению маршрута, трубоукладчик действительно путает следы. Как писало ИА Newstes , 6 марта судно ушло с рейда Шри-Ланки и отключило транспондер по передаче данных по автоматической идентификационной системе (АИС). Тогда же остров покинул сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый». Очевидно, он провел судно мимо берегов Сомали, где орудуют пираты. В Аденском заливе отряд судов Балтийского флота несет антипиратскую вахту.

Кроме пиратов, трубоукладчик может опасаться на пути в Балтийское море только незаконного задержания. Даже решение Гаагского суда о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $ 50 млрд еще не вступило в силу и Москва его будет обжаловать.

Как сообщало ИА Newstes , конечный маршрут «Академика Черского» в Балтийское море косвенно подтверждает информация о торгах, которые проводит «Газпром флот» на электронной торговой площадке группы «Газпромбанк». Так, до конца февраля принимали заявки на поставку плакатов и символов для «Академика Черского» с доставкой в Калининградскую область. В другой закупке сообщали, что последний день зимы — крайний срок, когда «Газпром флот» ждет и предложений о поставке фланцев и отводов для трубоукладчика. В конкурсной документации уточнялось, что товары необходимо привезти к борту судна в Калининграде, но адрес может и поменяться — на Санкт-Петербург.

Блогер под именем Аслан Нахушев утверждает, что «Академик Черский» следует в Санкт-Петербург. «Трубоукладчик пытается своим ходом начать поход в Санкт-Петербург c заходом в Калининград на один из питерских судостроительных заводов ОСК для установки сварочного и технологического оборудования известной европейской компании, победившей в тендере и имеющей собственную производственную площадку в Ленинградской области России, — написал блогер. — Также судну предстоит средний ремонт основной двигательной установки, винтовой и валовой ходовой группы, которые в условиях Находкинского СРЗ сделать невозможно».

«Академик Черский» покинул Находку после того, как на сайте государственных закупок 7 февраля появилось объявление о том, что «Газпром флот» завершил 5 февраля тендер на дооснащение трубоукладчика. В компании не сообщили имена участников, но указали, что их было три. Причем, победителем стал тот, кто подал документы 30 января, когда конкурс продлили. Ранее заявки принимали до 16 января. Будущий подрядчик предложил провести работы за 831 млн рублей — на 42 млн рублей дешевле оценочной стоимости.

В технической документации при этом уже не говорится, что работы по дооснащению будут проводиться в порту базирования — в Находке. В «Газпроме» не комментируют ситуацию.

По технической документации тендера, после дооборудования производительность судна должна составлять не менее 120−160 стыков в сутки и рассчитывается, исходя из условий круглосуточной работы четырех сварочных постов. Другими словами, судно должно укладывать в сутки от полутора до двух километров газопровода. При этом дооснащение, говорится в документации, проводится для строительства трубопровода на Киринском газоконденсатном месторождении на Сахалине, а диаметр свариваемых труб указан в 30 дюймов, тогда как для «Северного потока — 2» он составляет больше 60. В то же время «Академик Черский» является единственным из трех подходящих под строительство балтийского газопровода судов, которое имеет систему динамического позиционирования. Ее не требовал датский регулятор, однако она предусмотрена в разрешении на укладку в экономической зоне Дании в Балтийском море, чтобы во время работ не зацепили лежащие на дне еще со времен Второй мировой войны боеприпасы. Поэтому согласование с Датским энергетическим агентством в случае использования трубоукладчиков с якорным позиционированием («Фортуна» и «Дефендер») необходимо. Минусом использования «Академика Черского» является то, что ему необходимо пройти еще дооснащение, а путь в Балтийское море займет у судна несколько месяцев.

Кроме трубоукладчиков «Академик Черский», «Фортуна» и «Дефендер», у «Газпрома», по сути, других вариантов для достройки «Северного потока — 2» может и не быть. Необходимых для укладки газопровода судов в мире немного, и судовладельцы действительно боятся американских санкций. Показательно, как швейцарская компания Allseas за несколько часов до подписания Дональдом Трампом закона с санкциями против участников проекта остановила свои трубоукладчики и в течение нескольких дней разгрузила и вывела Pioneering Spirit и Solitaire из Балтийского моря. Ранее была надежда, что в документе говорится о 30-дневном сроке на сворачивание работ, однако Минфин США сразу уточнил: месяц дается на сворачивание работ, а не на завершение. ИА Newstes писало, что иностранные суда продолжают работы на проекте, однако они выполняют задачи, не связанные с достройкой газопровода. Например, осуществляют наброску камней.

О возможности использования «Академика Черского» говорил в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак. «Один из вариантов — это судно на Дальнем Востоке, но потребуется некоторое время на допподготовку», — отмечал министр энергетики России.