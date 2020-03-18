У актрисы из «Счастливого дня смерти» обнаружили коронавирус

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У американской актрисы Рэйчел Мэттьюз обнаружили коронавирус. Об этом она сообщила в Instagram-stories.

Артистка из фильма «Счастливого дня смерти» рассказала, что находится на карантине с прошлой недели. Она заявила, что пока неизвестно, каковы следующие шаги в ее лечении, однако призналась, что уже чувствует себя лучше.

Мэттьюз также описала, с какими симптомами ей пришлось столкнуться после заражения. По ее словам, в первый день у нее болело горло и голова, а также чувствовалась усталость. Позднее к симптомам добавились сухой кашель, потеря аппетита и небольшая температура, которая спала на третий день. Знаменитости стало сложнее дышать и распознавать вкус и запахи.

27-летняя Мэттьюз известна не только по картине «Счастливого дня смерти», но и по ее продолжению — ленте «Счастливого нового дня смерти». Кроме того, она участвовала в проектах «Бэтвумен», «В поисках Аляски» и озвучила героиню Ханимарен в мультфильме «Холодное сердце 2».

За последние сутки это уже третий случай заболевания звезд. Ранее о положительном тесте на коронавирус рассказал Идрис Эльба. Также стало известно, что вирус найден у норвежского артиста Кристофера Хивью, известного по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов». Члены его семьи тоже оказались заражены.