Показать меню
Актуально
Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными" Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно? Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно? Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от результата моей пластической операции» Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов долларов В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях коронавируса Коронавирус — в польском кабмине, поляки ждут экстренного Коронавирус — в польском кабмине, поляки ждут экстренного заявления Дуды В России все федеральные учреждения культуры закроют из-за В России все федеральные учреждения культуры закроют из-за коронавируса Путин оценил ситуацию с ценами на продукты в магазинах Путин оценил ситуацию с ценами на продукты в магазинах Знатная китаянка IX века была похоронена вместе с ослами. Знатная китаянка IX века была похоронена вместе с ослами. Они были нужны ей для игры в поло "Хорошо бы держаться". Путин оценил ситуацию с ростом цен "Хорошо бы держаться". Путин оценил ситуацию с ростом цен на бензин В Сети набирает популярность флешмоб: "кто ты по В Сети набирает популярность флешмоб: "кто ты по национальности?" Россия перестала выдавать визы иностранцам Россия перестала выдавать визы иностранцам Нафтогаз продлил контракт с Коболевым Нафтогаз продлил контракт с Коболевым
Новости » Шоу-бизнес » У актрисы из «Счастливого дня смерти» обнаружили коронавирус

У актрисы из «Счастливого дня смерти» обнаружили коронавирус

У актрисы из «Счастливого дня смерти» обнаружили коронавирусФото: @rachellynnmatthews

У американской актрисы Рэйчел Мэттьюз обнаружили коронавирус. Об этом она сообщила в Instagram-stories.

Артистка из фильма «Счастливого дня смерти» рассказала, что находится на карантине с прошлой недели. Она заявила, что пока неизвестно, каковы следующие шаги в ее лечении, однако призналась, что уже чувствует себя лучше.

Мэттьюз также описала, с какими симптомами ей пришлось столкнуться после заражения. По ее словам, в первый день у нее болело горло и голова, а также чувствовалась усталость. Позднее к симптомам добавились сухой кашель, потеря аппетита и небольшая температура, которая спала на третий день. Знаменитости стало сложнее дышать и распознавать вкус и запахи.

27-летняя Мэттьюз известна не только по картине «Счастливого дня смерти», но и по ее продолжению — ленте «Счастливого нового дня смерти». Кроме того, она участвовала в проектах «Бэтвумен», «В поисках Аляски» и озвучила героиню Ханимарен в мультфильме «Холодное сердце 2».

За последние сутки это уже третий случай заболевания звезд. Ранее о положительном тесте на коронавирус рассказал Идрис Эльба. Также стало известно, что вирус найден у норвежского артиста Кристофера Хивью, известного по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов». Члены его семьи тоже оказались заражены.


Материалы по теме:

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз готовятся к рождению первенца
Братья Кличко записали поздравление в новогодних костюмах
Мать Элтона Джона скончалась на 93-м году жизни
У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии
Добавлено: 18 мар 2020 в 04:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными"

Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными"

17 мар 18:14Шоу-бизнес
далее..
Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно?

Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно?

17 мар 10:35Россия
© РИА Новости / Илья НаймушинПерейти в фотобанкСтало известно, когда РФ запустит свой первый в новейшей истории аппарат на Луну. Сейчас отставать в этом нельзя, отметил в эфире далее..
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса

17 мар 09:42Шоу-бизнес
43-летний Райан Рейнольдс и его 32-летняя супруга Блейк Лайвли занимаются благотворительностью — так, в прошлом году они пожертвовали по миллиону долларов каждый в фонд помощи далее..
Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от результата моей пластической операции»

Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от результата моей пластической операции»

17 мар 10:07Шоу-бизнес
Актриса открыто говорит поклонникам, что она делает со своим здоровьем и телом, чтобы чувствовать и выглядеть себя лучше. Оксана верит, возможно, ее советы помогут кому-то. далее..
Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов долларов

Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов долларов

17 мар 10:56Экономика
После сильного падения мировых фондовых рынков в понедельник состояние 20 богатейших людей мира сократилось на 68 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes."На фоне того, что далее..
В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях коронавируса

В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях коронавируса

17 мар 18:35Политика
Число пленарных заседаний Государственной думы в неделю не изменится в связи с корректировкой графика работы палаты на весеннюю сессию, заявила глава комитета Госдумы по контролю далее..



Лента новостей
У актрисы из «Счастливого дня смерти» обнаружили коронавирус

Сергей Мезенцев: «После эфира у Дудя все прокляты»

Китай сделал Трампу внушение: Перестаньте называть коронавирус «китайским»

Трамп назвал «бесчестьем» обвинения Пекина о завозе коронавируса в Китай из США

Все учреждения культуры в России закрываются

Греф рассказал о "самом жестком сценарии" кризиса в России

ЦИК планирует рассмотреть в среду передачу мандата депутата Баталиной

Подарки за несколько миллионов и iPad: как отметил день рождения сын Анны Калашниковой

Стало известно, как Меган Маркл борется с коронавирусом в Канаде: "Все ее помощники носят латексные

Счетная палата выявила нарушений на 884 миллиарда рублей

Мантра освобождения от стресса, страха и бессилия

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений выросла на 14%

Совбез ООН отложил заседания из-за коронавируса

Список погибших от коронавируса в газете испугал пользователей сети

Новая молдавская коалиция сомнительна, считают в Бухаресте

В Сети набирает популярность флешмоб: "кто ты по национальности?"

Покоривший зрителей «пухляш» из клипа Little Big поедет на «Евровидение»

Киевскому метро компенсируют карантинный простой за счет налогоплательщиков

Сербия введет комендантский час

Гарри Стайлс появился на обложке британского глянца в одних сетчатых колготках и туфлях

Глава Роскомнадзора покинет ведомство

На Балтийском флоте прошли учение по переброске боевой техники

Последние новости
Литовский прогноз: 500 тыс. безработных, обвал ВВП, новый долг в € 5 млрд Литовский прогноз: 500 тыс. безработных, обвал ВВП, новый долг в € 5 млрд В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса В ВОЗ предупредили заболевших коронавирусом об опасности приема ибупрофена В ВОЗ предупредили заболевших коронавирусом об опасности приема ибупрофена Каждому пятому американцу предрекли потерю работы из-за коронавируса Каждому пятому американцу предрекли потерю работы из-за коронавируса Трубоукладчик «Газпрома» путает следы на пути в Балтийское море Трубоукладчик «Газпрома» путает следы на пути в Балтийское море СМИ: США планируют сразу возвращать мигрантов в Мексику СМИ: США планируют сразу возвращать мигрантов в Мексику Счетная палата по итогам проверок вернула в бюджет 4,52 млрд рублей Счетная палата по итогам проверок вернула в бюджет 4,52 млрд рублей Выздоровели пятеро: стало известно количество украинцев, заразившихся COVID-19 за границей Выздоровели пятеро: стало известно количество украинцев, заразившихся COVID-19 за границей Российский моряк сбежал из карантина и был пойман полицией Российский моряк сбежал из карантина и был пойман полицией Сымитировавшая суицид с детьми «аптечная» блогерша заинтересовала омбудсмена Сымитировавшая суицид с детьми «аптечная» блогерша заинтересовала омбудсмена Вторая страна в Европе заговорила о национализации Вторая страна в Европе заговорила о национализации
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"