Украинская Премьер-лига приостановлена из-за коронавируса

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил о том, что украинская Премьер-лига приостановлена на неопределенный срок."Видим, как усилилась борьба с коронавирусом. Решения были приняты правительством. Мы обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить все соревнования на территории Украины на неопределенный срок, без даты. До следующего распоряжения.Если подсчитать, то гипотетически, последней возможной датой возобновления УПЛ может быть 15 мая. Более подробную картину поймем после того, как УЕФА направит соответствующие рекомендации: когда проводить матчи сборных, еврокубки. Если ситуация с коронавирусом будет улучшаться, то исполком УАФ соберется и решит, когда восстанавливать чемпионат", - сообщил Павелко в интервью ютуб-каналу FootballHub.Напомним, что из-за коронавируса уже приостановлены почти все европейские чемпионаты, среди которых английская Премьер-лига, итальянская Серия А, испанская Ла Лига, французская Лига 1, немецкая Бундеслига, а также Лига чемпионов и Лига Европы.После 23-х туров УПЛ в таблице уверенно лидирует "Шахтер", следом за которым идут "Заря" и "Динамо".