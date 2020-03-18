В Абхазии к выборам пошьют марлевые маски

В Абхазии будут шить медицинские марлевые маски, сырье планируется закупить в Белоруссии, сообщил и.о президента, премьер-министр Валерий Бганба 18 марта на очередном заседании правительства.
Так как Россия прекратила поставки медицинских масок за свои пределы, в абхазских аптеках на сегодняшний день маски купить невозможно, передает «Нужная газета». Правительство приняло решение организовать пошив масок на территории Абхазии.
ИА Newstes уже сообщало, что в Абхазии в воскресенье, 22 марта будет проходить голосование по выборам президента. Правительство спешит успеть с изготовлением масок до этого времени.
Маски можно будет покупать в аптеках, либо раздавать населению с помощью волонтеров. По словам Бганба, на избирательных участках должны быть дезрастворы, чтобы люди могли протереть руки. Для изготовления дезрастворов спирт планируется попросить у винзавода.
Премьер-министр подчеркнул, что в первую очередь необходимо думать о здоровье народа и на какое-то время приостановить финансирование других мероприятий. Он попросил министра финансов также в экстренном порядке предусмотреть средства на ремонт канализационной системы в Республиканском противотуберкулезном диспансере, в котором будут лечить больных зараженных коронавирусом, в случае если он будет выявлен.
Министр финансов Джансух Нанба подчеркнул, что в «первоочередном порядке рассматриваются заявки Министерства здравоохранения и расходы, связанные с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса».
Бганба также пояснил, что никаких проблем в части завоза продуктов не предвидится.