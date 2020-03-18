В Абхазии к выборам пошьют марлевые маски

В Абхазии будут шить медицинские марлевые маски, сырье планируется закупить в Белоруссии, сообщил и.о президента, премьер-министр Валерий Бганба 18 марта на очередном заседании правительства.

Так как Россия прекратила поставки медицинских масок за свои пределы, в абхазских аптеках на сегодняшний день маски купить невозможно, передает «Нужная газета». Правительство приняло решение организовать пошив масок на территории Абхазии.

ИА Newstes уже сообщало, что в Абхазии в воскресенье, 22 марта будет проходить голосование по выборам президента. Правительство спешит успеть с изготовлением масок до этого времени.

«Сейчас идет поиск материала. Мы связались с Белоруссией, там есть избыток марли. Швейное предприятие в Цандрипше готово заняться пошивом масок. Они готовы за день — два пошить необходимое количество, которое мы должны иметь к пятнице, чтобы раздать хотя бы членам избирательных участков. По словам докторов, 9-слойные марлевые маски будут даже эффективней тех, что продавались в аптеках», — отметил Бганба.

Маски можно будет покупать в аптеках, либо раздавать населению с помощью волонтеров. По словам Бганба, на избирательных участках должны быть дезрастворы, чтобы люди могли протереть руки. Для изготовления дезрастворов спирт планируется попросить у винзавода.

Премьер-министр подчеркнул, что в первую очередь необходимо думать о здоровье народа и на какое-то время приостановить финансирование других мероприятий. Он попросил министра финансов также в экстренном порядке предусмотреть средства на ремонт канализационной системы в Республиканском противотуберкулезном диспансере, в котором будут лечить больных зараженных коронавирусом, в случае если он будет выявлен.

Министр финансов Джансух Нанба подчеркнул, что в «первоочередном порядке рассматриваются заявки Министерства здравоохранения и расходы, связанные с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса».

«Нам нужно отгородиться от мировой беды, мы должны делать для этого всё возможное. На сегодняшний день планируется создать координационный совет под моим председательством, который помимо работы оперативного штаба, возглавляемого Тамазом Цахнакия, будет вводить дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции. Штабы будут создаваться в каждом районе под руководством глав местных администраций», — цитирует Бганба пресс-служба правительства.

Бганба также пояснил, что никаких проблем в части завоза продуктов не предвидится.