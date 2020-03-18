В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом пишут "Известия".

По его мнению, страны должны помогать друг другу в сложные времена. Депутат прогнозирует, что нынешний кризис больно ударит по экономике Евросоюза.





"Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна", — отметил Гердт.

Он подчеркнул, что странам Европы следует восстанавливать товарооборот с Россией, что пойдет на пользу всей экономической системе. Гердт планирует поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.