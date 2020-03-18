В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Китайские власти намерены использовать для лечения коронавируса COVID-19 противогриппозное лекарство «Авиган». Об этом в среду сообщает телеканал NHK со ссылкой на главу Национального центра по развитию биотехнологий Чжана Синьмина.

По его словам, китайские власти испытали препарат на 240 пациентах в городе Ухань и на 80 — в Шэньчжене. В среднем у больных за 2,5 дня нормализовалась температура, тогда как без применения лекарства на это уходило более 4 дней.

Через 4,5 дня после употребления «Авигана» у испытуемых проходил кашель. У тех, кто не принимал лекарство — через шесть дней.

При этом у использовавших препарат пациентов через четыре дня повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. У тех, кто не принимал лекарство, тест показывал отрицательный результат в среднем только через 11 дней.

Власти Китая в конце прошлого года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалистами было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала заболеванию официальное название — COVID-19.