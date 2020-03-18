В Мурманске начались съемки сериала "Иван" с Цыгановым и Ходченковой

В Мурманске приступили к съемкам первого комедийного сериала "Иван" в линейке ivi Originals. Главные роли в нем исполнят Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"Это искренняя история маленького города, накрытого русской зимой. Спасибо Мурманску и области за теплый прием, мы рады будем в скором времени представить нашим подписчикам этот проект", - прокомментировал генеральный продюсер Давид Кочаров.

В многосерийном фильме расскажут о бывшем профессиональном мотогонщике, которому, из-за пристрастия к алкоголю, приходится оставить карьеру. Чтобы наладить жизнь, он начинает работать таксистом, предоставляя клиентам услугу "трезвый водитель".

В сериале примут участие: Владимир Меньшов, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Тимофей Трибунцев и другие. Продюсирует проект Тина Канделаки.

Выход "Ивана" запланирован на осень 2020 года.