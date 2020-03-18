В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал ее у здания суда

В Первоуральске местный житель Вячеслав Попов, который проходил ответчиком по административному делу о побоях жены, набросился на нее с ножом. Женщина скончалась. Ранения получили пытавшиеся остановить его судебные пристав и другой мужчина, передает сегодня, 18 марта, Mash.

«Погибшая молодая женщина проходила потерпевшей по делу о побоях. Вячеслав Попов напал с ножом на нее, а затем попытался убить находившегося в здании судебного пристава и другого человека, которые попытались его остановить. Девушка погибла, пострадавших увезли в больницу», — уточнил телеграм-канал.

Попову удалось сбежать. Его разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).