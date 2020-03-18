В Росавиации рассказали о вывозе россиян из Черногории

Работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза в РФ всех россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.

"Росавиацией совместно с МИД России и Минтрансом России принимаются меры для получения необходимых разрешений у официальных властей Черногории на выполнение полётов российских авиакомпаний с целью вывоза граждан Российской Федерации. В настоящее время получено разрешение на выполнение сегодня одного рейса "Аэрофлота" для вывоза россиян. Работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза на Родину всех граждан РФ", - сказали в пресс-службе.