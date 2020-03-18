В Росконтроле объяснили, как грамотно покупать продукты впрок

На фоне коронавируса магазинные полки начали стремительно пустеть - люди стали закупаться впрок и большими объемами. Однако если подойти к этому вопросу неразумно, то велик риск попросту выкинуть приличную часть покупок ввиду их порчи.

В Росконтроле объяснили, как подойти к вопросу запасов с умом. В первую очередь, конечно, речь идет о крупах. У россиян наибольшим спросом пользуется гречка, пшено и рис. Бытует мнение о том, что их спокойно можно употреблять до тех пор, пока в крупе не завелись вредители. В действительности же все упирается в весьма ограниченный срок хранения, прописанный на упаковке. Более того, при несоблюдении условий хранения продукт испортится быстрее окончания срока годности. Например, пшено, максимально хранится лишь 9 месяцев.

С консервами все тоже весьма интересно. Они спокойно могут пролежать и пять лет. Но тут потребителей может поджидать ботулизм, отметили в Росконтроле. Содержимое вздутых или поврежденных банок употреблять нельзя ни при каких условиях.

Макароны также подлежат длительному хранению. Они должны храниться в проветриваемом помещении, вдали от солнца и перепадов температур.

Запасы чая пролежат до трех лет. Кофеманам везет больше - до 5 лет. Сахар сохранится в течение 8 лет, а соль - 10.

Эксперты также предостерегли от употребления проросшего и зеленого картофеля. В крайнем случае можно отправить в готовку клубни, где зелень занимает не более четверти поверхности. Но кожуру с картофеля в этом случае нужно снимать более толстыми слоями.

В Росконтроле заключили, что необходимо строго отслеживать срок годности продукта и не употреблять “просрочку”.