В России решили обезопасить такси от коронавируса

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские сервисы такси решили обезопасить водителей и пассажиров от коронавируса, предоставив таксистам возможность продезинфицировать машины из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Regnum.

«Эта мера позволит дополнительно обезопасить и водителей, и пассажиров от вирусных заболеваний», — заверили агентство в пресс-службе «Ситимобил». Провести дезинфекцию автомобиля таксисты смогут у партнеров компании.

«Яндекс.Такси», в свою очередь, организовали пункты выдачи медицинских масок и дезинфицирующих средств в аэропорту «Шереметьево», отмечает агентство. Их можно получить бесплатно с середины марта.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом. Из них десять граждан заразились непосредственно в России.