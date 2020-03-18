В ВОЗ предупредили заболевших коронавирусом об опасности приема ибупрофена

Врачи настоятельно просят подхвативших коронавирус людей не принимать по своей инициативе ибупрофен - болеутоляющее, жаропонижающее средство.

Как объяснил на брифинге секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер, в настоящее время специалисты изучают возможные побочные эффекты от ибупрофена при заражении COVID-19. В частности, есть предположения, что прием этого лекарства повышает вероятность летального исхода для пациента, однако точно взаимосвязь пока не доказана.

"Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", — цитирует Линдмайера РИА Новости.

Если ибупрофен прописан лечащим врачом, то его принимать нужно, подчеркнул представитель ВОЗ.

Ранее профессор ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что вакцина от коронавируса может появиться в России в течение полугода.