Военным прокурорам поставили на вид контрафакт в ОПК

В Оборонно-промышленном комплексе (ОПК) зафиксировано массовое использование контрафактных материалов и комплектующих. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, потребовав от военных прокуроров принять действенные меры.

«Особую тревогу вызывает массовое использование предприятиями ОПК контрафактных материалов и комплектующих, — сказал он. — Учитывая стратегический характер этой проблемы, нужно довести все запланированные надзорные мероприятия до логического конца», — отметил Краснов на расширенной коллегии надзорного ведомства, прошедшей 17 марта в Москве.

«Состояние законности диктует необходимость наращивания надзорной составляющей в укреплении финансовой дисциплины, сокращении задолженности предприятий ОПК по неисполненным обязательствам и повышения качества продукции военного назначения», — подчеркнул он.

Озвучивая статистику, он констатировал, что в 2019 году военные прокуроры выявили более 44 тыс. нарушений закона в сфере ОПК.

«Прокуроры на данном направлении обеспечивали законность при расходовании бюджетных средств, выделенных на оборонные заказы, создание новых образцов военной техники», — добавил он.