Все российские школы закроются на карантин с 23 марта

Все российские школы с 23 марта до 12 апреля будут отправлены на каникулы в связи с распространением коронавируса Covid-19. Об этом объявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

"С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов.

При этом если родители не смогут оставить ребенка дома, то их все же можно будет привести в школу - начальные классы будут работать с ограничениями.

Министр также указал, что операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей, а крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам.

Накануне Минкульт распорядился временно закрыть в России все федеральные учреждения культуры в связи с пандемией коронавируса Covid-2019.