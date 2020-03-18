Всем оставаться дома: перемещения французов стали строго по формуляру

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил, что каждый человек, решивший выйти из дома в условиях пандемии коронавируса нового типа (Covid-19), «должен будет способен доказать обоснованность своего перемещения». Специальный формуляр можно скачать с сайта МВД Пятой республики, распечатать и заполнить. Если нет принтера, его можно написать от руки, передаёт Международное французское радио (RFI).

Ранее в своём обращении к нации президент Эмманюэль Макрон объявил, что с полудня 17 марта во Франции вводятся ограничения на перемещения граждан на срок минимум 15 дней. Нарушителей будут наказывать, предупредил глава государства.

Позже в МВД объявили о мобилизации ста тысяч полицейских и жандармов для контроля за обоснованностью передвижений граждан. За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в 38 евро. В ближайшее время он будет увеличен до 135 евро.

Каждому, кто решит выйти из дома, нужно будет иметь при себе специальный документ, где он должен написать своё имя и фамилию, дату рождения и адрес. А затем «под честное слово» выбрать одну из причин перемещения. Таких причин может быть пять:

1. Поход на работу в случае невозможности работать из дома (при себе нужно иметь и документ, подтверждающий, что работа из дома невозможна). Перемещения по работе, которые не могут быть перенесены;

2. Перемещения для покупки товаров первой необходимости в разрешённые точки продаж;

3. Визиты к врачу;

4. Неотложные семейные вопросы: помощь уязвимым людям и присмотр за детьми;

5. Краткие перемещения недалеко от дома, «связанные с личной физической активностью», но исключающие любые компании и собрания. Сюда входит и выгул животных.

Ограничения на передвижения не коснутся некоторых профессий: врачи, другие медработники, журналисты и др . При себе нужно иметь профессиональную карточку.

Напомним, вечером в понедельник, 16 марта, президент Макрон выступил с новым телевизионным обращением к нации, в котором объявил об ограничительных мерах в стране в связи с распространением пандемии Covid-19. Глава государства также призвал французов не паниковать,проявить солидарность и ответственность. «Никогда ещё Франция не предпринимала такие меры в мирное время», — отметил глава государства.

Помимо прочего, Макрон объявил, что с полудня вторника, 17 марта, сроком на 30 дней будут закрыты внешние границы Шенгенской зоны и ЕС. Международные поездки разрешены только тем французам, которые желают вернуться на родину.

По данным Минздрава Франции на 17 марта, число заразившихся коронавирусом в стране составляет 6 633, умерли с начала пандемии 148 человек.