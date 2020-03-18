Вторая страна в Европе заговорила о национализации

Бруно Ле МэрФото: Francisco Seco / AP

Власти Франции не исключили национализации наиболее пострадавших в результате кризиса предприятий, если другие меры поддержки не сработают. Об этом заявил министр финансов республики Бруно Ле Мэр, сообщает Financial Times.

Франция стала уже второй в Европе страной, после Германии, в которой заговорили о такой возможности. При этом в Берлине сразу же уточнили, что рассматривают эту меру как временную.

Париж готовится потратить на борьбу с последствиями коронавируса в экономике 45 миллиардов евро. Из них 32 миллиарда придутся на отсрочку на месяц корпоративного налога и отчислений по социальному страхованию. Еще 8,5 миллиарда потратят на зарплаты за два месяца работникам временно остановленных из-за кризиса предприятий.

Также французские власти гарантировали кредиты в размере 300 миллиардов евро предприятиями, которые могут серьезно пострадать из-за недостатка ликвидности. Ле Мэр отметил, что теперь у банков нет повода отказывать в кредитах.

Наряду с Испанией, Италией и Бельгией в республике запретили инвесторам играть на понижение, чтобы предотвратить спекуляции и искусственное обрушение рынка. В настоящее время в Париже думают над поддержкой авиаперевозчика Air France-KLM, наиболее пострадавшего во время кризиса.

Накануне, 16 марта, президент Франции Эммануэль Макрон ввел ограничения на поездки по стране с 17 марта не менее чем на две недели. Он также рассказал о закрытии границ Евросоюза и стран Шенгенской зоны как минимум на месяц. Из-за эпидемии в стране закрыты кафе, ночные клубы и кинотеатры.

Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер объяснил, что помощь государства может понадобиться из-за разрыва глобальных цепочек поставок и резкого падения спроса. По этим причинам, в частности, в стране останавливаются предприятия по производству автомобилей, ключевой отрасли в экономике ФРГ.