Заявки на конкурс "Волонтеры Конституции" подали более 114 тыс. россиян

Прием заявок на вступление во всероссийский корпус "Волонтеры конституции" завершился, всего получено около 114 тыс. обращений. Об этом сообщил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

"Сегодня мы завершаем регистрацию во всероссийской корпус "Волонтеры конституции". На сегодняшний день мы не просто выполнили обещание собрать стотысячный корпус людей, но мы его перевыполнили, потому что у нас 114 тыс. человек записалось во всероссийской общественный корпус", - сказал Метелев перед заседанием ЦИК. Все они зарегистрировались на сайте волонтерыконституции.рф.

Он уточнил, что волонтеры будут помогать ЦИК вести информационно-разъяснительную работу. "В 3,5 тыс. точках по всей стране во всех регионах России у нас будут установлены информационные стенды, на которых наши волонтеры в брендированной одежде будут общаться с россиянами, рассказывая им о дне общероссийского голосования, о приложении "Мобильный избиратель", о досрочном голосовании", - отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров.

Кроме того, будут разработаны специальные брошюры, которые рассказывают о каждой из поправок, которые предлагаются россиянину для голосования. По словам Метелева, ассоциация следит за ситуацией с коронавирусом и корректирует с регионами количество информационных точек, чтобы они находились в безопасной зоне.

"Также мы в ближайшие полтора дня подготовим образовательный курс. И у нас примерно через неделю все 114 тыс. человек будут обучены, во всех регионах пройдет очное обучение - с ребятами проведут профильные тренинги. Мы также проработали, чтобы все волонтеры были оснащены... [чтобы были] перчатки, антисептики", - уточнил он.

Напомним, 21 февраля Центризбирком подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских центров, выступившей с предложением о создании всероссийского общественного корпуса "Волонтеры Конституции".