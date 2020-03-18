Зараженная коронавирусом Ольга Куриленко: «В больницы Лондона забирают только тех, кто борется за жизнь»

«Девушка Бонда» призналась, что стала очередной жертвой коронавируса. Сейчас актриса и модель находится на домашнем карантине, хоть и мучается от высокой температуры. Как оказалось, госпитализируют только тяжелобольных пациентов.

40-летняя Ольга Куриленко поблагодарила поклонников за поддержку и ответила на вопросы о своем состоянии. «Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены, и забирают только людей, которые борются с жизнью. Мне сказали, если станет хуже, звонить в скорую. Где мне сделали тест? В больнице, куда меня привезла скорая с температурой выше 39. Как сделали тест? Берут мазок в горле», — делилась артистка в микроблоге.

Она также заявила, что не знает, как произошло заражение, ведь коронавирус можно подхватить где угодно. «Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки», — предполагает звезда.

К слову, Куриленко уже несколько лет живет с бойфрендом и сыном в Лондоне. По последним данным в столице Британии от COVID-19 скончалось больше 30 человек, а что касается зараженных, то их число увеличилось до почти двух тысяч. «Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась», — рассказала «девушка Бонда».





Пользователи Сети поддержали кумира и пожелали ей скорейшего выздоровления. «Поправляйтесь скорее, ждем крутых фильмов»; «Здоровья вам! Все будет хорошо, вы сильная и крутая!»; «Молимся за вас. Держите нас в курсе», — пишут подписчики.

Некоторые также спросили, какое лечение назначили голливудской звезде. Однако Ольга призналась, что медики еще не нашли действенного метода борьбы с заболеванием и посоветовали только один препарат, который просто сбивает температуру. Кроме того, артистка решила самостоятельно повышать защитные функции организма.

«Я каждый день пью свежевыжатый зеленый сок, — рассказывала Куриленко. — Плюс принимаю витамины С, Е, Д, магний, железо, пью жидкое серебро и капаю им в нос. Завтра начну цинк принимать (мне его купят). Ем чеснок и квашеную капусту — очень важно для иммунитета...».

Ранее модель делилась описанием своего самочувствия. Она попросила поклонников не игнорировать рекомендации специалистов и ответственно подходить к здоровью. «Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» — написала она в микроблоге.

Фото: Getty Images, Instagram