65-летняя жена, подруга или дочь Екатерины Терешкович: кто родит ребенка Гогену Солнцеву

Гоген Солнцев и его 65-летняя жена давно планируют стать родителями. Они задумались над этим вопросом еще серьезнее, когда услышали, что государство выделяет крупные суммы денег, около 400 тысяч рублей, за рождение первенца.

Чтобы реализовать свою мечту, Гоген и Екатерина Терешкович начали заниматься здоровьем и бегать, несмотря на распространение коронавируса. Также они консультировались по поводу различных методов, которые помогли бы им родить.

Правда, спокойной и размеренной жизни супругов помешал приезд Лидии, подруги шоумена. Ранее Солнцеву приписывали с ней роман. У женщины в доме якобы начался капитальный ремонт, и она решила пожить у Гогена и Екатерины. Правда, существовать на одной территории втроем им стало не комфортно: Лидия облила Екатерину тестом для блинов. Женщина проявляла внимание к Гогену неспроста.

«Она очень хороший человек. Она боялась отказа. Они достали меня вдвоем», — рассказал Гоген в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Солнцев решил проконсультироваться у специалистов по поводу предстоящего отцовства. Он посетил гинеколога с Екатериной, чтобы узнать, может ли она стать матерью. У жены Солнцева отсутствует матка, поэтому ей предложили попить гормоны, чтобы заработали яичники, а потом прибегнуть к суррогатному материнству. «У нее действительно удален орган, в связи с болезнью, это было не сейчас, не пять лет назад, поэтому у Кати никакой ответной реакции организма», — заметила доктор медицинских наук Ирина Филатова.

Буквально через пару дней шоумен наведался к специалисту уже с Лидией, так как решил, что подруга сможет стать запасным вариантом и родит ему ребенка. По словам доктора, организм знакомой Солнцева гораздо больше приспособлен к оплодотворению.

«Я не подозревала, что это кончится таким предательством со стороны моего мужа. Такие вещи не делаются на публику, и в них не включаются посторонние люди», — считает Екатерина.

Терешкович недовольна, что Гоген вынес проблему на всеобщее обозрение. «А ей он значит ребеночка сделал в соседней комнате?» — негодует женщина о проживании Лиды вместе с ними.

Екатерину поддержала ее дочь Полина. По ее словам, когда ей позвонила мать, она плакала в трубку. Полина забрала Терешкович к себе.

«Чтобы мама была счастлива, я даже сама готова стать для Гогена суррогатной матерью», — заявила дочь Екатерины.

А многие помнят, что ещн год назад Полина отказывалась рожать им ребенка. Если дочь Екатерины подарит наследника Гогену, то он должен пообещать, что не будет претендовать на наследство Терешкович.

Многие полагают, что Гоген хочет получить имущество Екатерины, поэтому живет с ней.

«У мамы есть хорошая квартира в центре Москвы, есть машина, дача, некоторые финансовые накопления», — отметила Полина.

Солнцев опровергает ее слова, уверяя, что не такое уж хорошое имущество есть у Екатерины. Сам шоумен время от времени берет у женщины ее пенсию, хотя она не такая большая.

Тетя Солнцева, Светлана Черепанова, утверждает, что и Лида, и Катя хотят обмануть ее племянника.

«Эти две девицы знакомы 30 лет. Они аферистки обе. Я знаю это из достоверных источников», — заявила Светлана. По ее словам, Солнцев не испытывает проблем в деньгах, так как у него самого несколько квартир в Москве.

Фото: Instagram, кадры из программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».