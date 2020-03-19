Академик назвал нарушителей карантина "бактериологическими бомбами"

Людей, нарушивших карантин по коронавирусу, стоит штрафовать, заявил в интервью РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист Инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.





"Надо, конечно. Они же что делают? Заражают других. Все сейчас боятся бактериологического оружия, а вот эти контактировавшие, по сути, настоящие бактериологические бомбы. Потому что они ходят с вирусом и разносят его. За намеренное заражение ВИЧ-инфекцией есть наказание. Здесь то же самое. Люди приносят неприятность обществу, значит, они должны нести за это ответственность. Если мы их не будем наказывать, то они и дальше будут действовать, и мы не сможет прекратить эпидемию", - сказал он, отвечая на вопрос, надо ли людей, контактировавших с зараженными, штрафовать за нарушение карантина.