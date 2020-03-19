Актер из «Мстителей» нашел виновного в его заражении коронавирусом

Идрис ЭльбаФото: John Sciulli / Getty Images

Британский актер Идрис Эльба нашел виновного в его заражении коронавирусом. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Артист из «Мстителей» объяснил решение проверить наличие вируса в организме, несмотря на отсутствие каких-либо симптомов. «Ответ прост: в прошлую пятницу мне сказали, что я контактировал с зараженным человеком», — отметил он, пояснив, что решил не подвергать риску здоровье окружающих.

Уточняется, что менее чем за две недели до того, как Эльба сдал тест, он посетил мероприятие в Лондоне, где присутствовала Софи Трюдо — жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо. 13 марта у нее подтвердили коронавирус.

Эльба также опроверг слухи о том, что вспышка COVID-19 не затрагивает темнокожих людей. «Просто знайте, что вы должны быть бдительны, как и представители другой расы. Эта болезнь не делает различий», — заявил он.

16 марта 47-летний актер записал видеообращение, в котором рассказал о своем диагнозе. Он пояснил, что чувствует себя хорошо, но все равно находится в изоляции.