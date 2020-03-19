Актриса Эмма Стоун перенесла свадьбу из-за коронавируса

Американская актриса Эмма Стоун перенесла свадьбу с продюсером и режиссером Дэйвом Маккэри из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.

По информации издания, торжество должно было состояться на прошлых выходных в Лос-Анджелесе, но там введен карантин. Пара, которая начала отношения в 2017 году, пока решила отложить бракосочетание. Новую дату Стоун и Маккэри не определили.

В понедельник президент США Дональд Трамп призвал, чтобы граждане не собирались группами более десяти человек.

стало известно в декабре прошлого года. На фотографии будущая невеста продемонстрировала помолвочное кольцо с жемчугом и бриллиантами.