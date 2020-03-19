Алексей Ягудин: «Плющенко «убивал» многих одним выходом на лед»

Известные фигуристы много лет назад соперничали друг с другом. Но и сейчас, когда конкуренция на профессиональном льду осталась позади, Ягудин и Плющенко не поддерживают общения. При этом Алексей с уважением относится к коллеге.

В начале нулевых в мужском одиночном катании было две звезды: Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Тогда их соперничество обсуждалось не меньше, чем сегодняшнее противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Схожего много: оба спортсмена тренировались до какого-то времени у одного тренера, оба были лидерами команды. Потом один ушел к другому тренеру. Нас беспрерывно обсуждали, как Загитову с Медведевой: кто кому подмигнул, кто как посмотрел. Но все-таки наша с Женей ситуация была поспокойнее: СМИ работали иначе, информация не распространялась так быстро, соцсетей не было», — говорит Ягудин.

В 2018-м между экс-соперниками вновь вспыхнул конфликт: якобы Ягудин и его подопечные тренировались на льду, где обычно катаются воспитанники Плющенко. Но Алексей впоследствии заявил, что каток школе Евгения не принадлежал.

«Узнал случайно, что Женя Плющенко сегодня активно пишет в социальных сетях: мол, я выступал в его академии без приглашения. Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его в определенное время. Я всегда рад работать, когда меня приглашают приятные мне люди, мне не важно чей лед, когда я на нем катаюсь — он только мой. А Евгения я прошу не вводить в заблуждение людей, ведь я никогда не прихожу без приглашения, и ему это известно», — заявил Ягудин.

По словам Алексея, вражды у них никакой нет, хотя они и не общаются с Женей.

«Как спортсмена я его прекрасно знаю, уважаю. Он самый титулованный за всю историю отечественного фигурного катания одиночник. Сильнейшая фигура в плане спорта, «убивал» многих одним выходом на лед. А вот как человека я его не знаю и не могу никак охарактеризовать», — поделился Ягудин.

Алексей считает, что сейчас молодые спортсмены сталкиваются с негативом со стороны хейтеров, которые иногда необоснованно их критикуют. «Больные на всю голову! Реагировать на их выпады не надо, можно просто пожалеть их. И я никак не могу понять, откуда в фигурном катании взялись эти персонажи. Это же не бокс, не хоккей, не футбол! У нас совсем иной вид спорта. Впрочем, думаю, девчонки не читают все эти комментарии и понимают: есть мир адекватного зрителя, а есть не особо. Да, даже в футболе нормальных болельщиков больше, чем тех, кто приходит, чтобы что-то поджечь, морду набить», — рассказал Ягудин «АиФ».

Фото: Newscom, Anatoly Lomokhov / Legion-Media, Getty Images