Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати мимишным фото

Сегодня дочери Тимати исполнилось шесть лет. В честь этого события родные маленькой Алисы устроили дома небольшой праздник. С днем рождения девочку также поздравила Анастасия Решетова, показав милое фото с пятимесячным сыном Ратмиром.

В кадре улыбающийся малыш, наряженный в праздничный костюм, сжимает в ладошке маркер. А рядом альбомный лист с поздравлением: «С днем рождения, сестренка!». Милое послание Алисе в социальной сети также оставил и Тимати. «Шесть лет пролетели как один! Я и не мог мечтать о лучшей дочери. Спасибо небесам за такой подарок. С твоим днем», — трогательно написал рэпер.

Длинный пост любимой внучке посвятила мама Тимати — Симона, которая любит рассказывать о достижениях малышки широкой публике.

«Я мечтаю видеть тебя здоровой и счастливой, чтобы ты занималась тем, что будет приносить удовольствие и желание творить! Хочется подарить тебе весь мир, желание учиться и понимание того, что внешняя привлекательность — всего лишь бонус от Создателя... Пока мы, взрослые, трудимся над твоим внутренним миром, но наступит момент, когда тебе придется заниматься этим самостоятельно, и тогда станет ясно, что нам удалось. Желаю тебе веры в себя, преданных друзей, мудрых учителей, думающих родных и любви ко всему живому», — подчеркнула женщина.

К слову, в этот раз наследница Тимати сравнительно скромно отметит день рождения — дома в кругу близких. Связано это со вспышкой коронавируса, из-за которой лучше не появляться в местах большого скопления людей. С самого утра мама именинницы радует ее сюрпризами — Алена Шишкова украсила квартиру розовыми шарами, а также преподнесла дочке несколько презентов.

Напомним, Алена и Тимати встречались около двух лет. Поговаривают, что причиной расставания пары стало увлечение Тимати Анастасией Решетовой. Правда, сама Шишкова опровергает домыслы.

«Мы с ней нормально общаемся: «привет-пока». Но нас сложно назвать подругами, — говорила блондинка о Решетовой. — Мы не делимся друг с другом самыми сокровенными переживаниями, но если она мне напишет с просьбой дать совет, я с удовольствием отвечу, помогу, чем смогу. Однако наше общение нельзя назвать тесным».

Фото: Instagram