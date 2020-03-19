Австралия закрыла границу из-за коронавируса

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Власти Австралии приняли решение закрыть границу для иностранцев, не имеющих вида на жительство, из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters.

«Подавляющее большинство случаев заболевания в Австралии — привезенные из-за границы», — рассказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Всего в Австралии обнаружено 636 случаев болезни, 43 пациента выздоровели, двое умерли и один находится в критическом состоянии. Существуют опасения, что в ближайшее время может произойти резкий скачок числа новых случаев, передает Reuters.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 218,8 тысячи человек, более 8,8 тысячи умерли, а 84,1 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.