Автор Конституции предугадал план Путина и выиграл ящик коньяка

Сергей ШахрайФото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай рассказал «БИЗНЕС Online», что выиграл спор на тему того, каким вопросам президент Владимир Путин посвятит свое послание Федеральному собранию.

По словам Шахрая, декана Высшей школы государственного аудита МГУ, до президентского выступления он поспорил с коллегами, заявив, что послание может быть запланировано так рано — в отличие от предыдущих, на январь — только по двум причинам: чтобы поменять правительство или Конституцию. В итоге юрист предугадал план Путина, поскольку было сделано и то, и другое.

«Я даже ящик коньяка выиграл», — похвастался Шахрай.

В послании Федеральному собранию 15 января Путин, в частности, предложил изменения в Конституцию, которые к середине марта были оформлены в федеральный закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», анонсировал расширение социальной и материальной поддержки российских семей с детьми, поставил задачи по развитию сфер культуры, образования, здравоохранения. В тот же день было отправлено в отставку правительство Дмитрия Медведева, новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.