Бьянка спела о любви к зараженному коронавирусом человеку

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

R&B-певица Бьянка (Татьяна Липницкая) представила новую песню «Пандемия». Трек она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В композиции поется о том, как девушка влюбляется в молодого человека, зараженного коронавирусом. «Мама-миа, пандемия. Заграницу выехать не могу. Я влюбилась, как в первый раз, но у него коронавирус», — поет Бьянка.

Пользователи раскритиковали певицу, заявив, что она «хайпует на смертях людей». При этом некоторые комментаторы поддержали артистку. «Надо отвлекать людей от этой истерики! Больше самоиронии и веселья», «Главное, чтобы ты не болела», «Это станет хитом. Ловим волну происходящих событий», — написали подписчики.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214,8 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,3 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.