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Новости » Технологии » BMW останавливает производство в Европе и ЮАР

BMW останавливает производство в Европе и ЮАР

BMW останавливает производство в Европе и ЮАР
Компания BMW объявила о приостановке производства на заводах в Европе, а также на предприятии Rosslyn в ЮАР из-за пандемии коронавируса. По словам гендиректора марки Оливера Ципсе, которые приводит агентство AFP, перерыв в работе продлится до 19 апреля.

В компании ожидают негативного влияния пандемии на финансовые показатели – прибыль до налогооблажения будет значительно ниже, чем в 2019 году (7,1 миллиарда евро). Кроме того, ситуация отразится и на объемах поставок новых автомобилей по всему миру. Причем речь идет не только об автомобилях BMW, но и о подконтрольных MINI и Rolls-Royce (завод в Гудвуде не будет работать две недели), а также мотоциклов.

По итогам 2019 года чистая прибыль концерна составила 5,022 миллиарда евро, что на 28,9% меньше результата 2018 года, а выручка выросла на 7,6% – до 104,21 миллиарда евро.
Баварский автопроизводитель стал одним из десятка компаний, которые остановили выпуск автомобилей в течение последних двух недель. Ранее прекратили работу заводы Opel, Peugeot, Citroen и DS, FCA и Renault. Кроме того, не работают предприятия Ferrari, Lamborghini, Seat, Volkswagen и Skoda.

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Добавлено: 19 мар 2020 в 19:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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